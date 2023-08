Le Lavoir Le lavoir Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Le Lavoir Le lavoir Châteaurenard, 16 septembre 2023, Châteaurenard. Le Lavoir Samedi 16 septembre, 10h00 Le lavoir Visible tout au long de la journée mais démonstrations et ouverture exclusivement le samedi matin de 10h à 12h. Possibilité de visite sur demande auprès du Musée des Outils Agraire et des Traditions. Historique du lavoir de son origine à sa fermeture. Reconstitution de l’ambiance de ce lieu, avec des mannequins et des photographies. » Bugado à l’ancienne « . Site fermé mais visible. Ouverture et animation par l’association La Ferigouleto le dimanche de 10h à 12h. Le lavoir Rue de l’Hôtel de ville, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490242550 http://ot.chateaurenard.com Historique du lavoir de son origine à sa fermeture. Reconstitution de l’ambiance autour du lieu ou on lavait son linge avec des mannequins et des photoghraphies pietonnier – parking des allées – parking de la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Le lavoir Adresse Rue de l'Hôtel de ville, 13160 Châteaurenard Ville Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 latitude longitude 43.882127;4.854618

