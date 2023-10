PORTES OUVERTES DU LAVABO LE LAVABO Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde PORTES OUVERTES DU LAVABO LE LAVABO Floirac, 2 décembre 2023, Floirac. PORTES OUVERTES DU LAVABO 2 et 3 décembre LE LAVABO entrée libre et gratuite Portes ouvertes les 2 & 3 décembre 2023 de la résidence d’artistes Le LAVABO à Floirac. Exposition et vide atelier des trois artistes. Visite des ateliers et de deux espaces galerie.

Christian Naura peintre / Mélane plasticienne / Jean François André sculpteur LE LAVABO 5 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 78 48 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

