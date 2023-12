SIMPLIFIER L’ORTOGRAF ON VOTE – SIMPLIFIER L ORTOGRAF ON VOTE Le Laurette Théâtre Paris Catégorie d’Évènement: Paris SIMPLIFIER L’ORTOGRAF ON VOTE – SIMPLIFIER L ORTOGRAF ON VOTE Le Laurette Théâtre Paris, 13 avril 2024, Paris. Victime d’un chantage, un grammairien renommé est obligé de simplifier l’orthographe.Grammairien renommé, Nestor est obligé de simplifier l’orthographe sous peine d’aller en prison. Une assistante est chargée de l’aider à vaincre son amour de l’orthodoxie grammaticale. Ils demanderont au public d’arbitrer leurs divergences.Cette comédie invite le public à vérifier ses connaissances orthographiques et étymologiques, et à voter pour ou contre la réforme.Simplifier l’ortograf. On vote ?de Bernard FripiatAvec : Nadia Mouron, Bernard FripiatMise en scène : Nadine Malo

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 19:00 Réservez votre billet ici Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75010 Lieu Le Laurette Théâtre Adresse 36, Rue Bichat Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Laurette Théâtre Paris Latitude 48.871555 Longitude 2.368011 latitude longitude 48.871555;2.368011

