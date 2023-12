MAELLE Antipode Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes MAELLE Antipode Rennes, 1 février 2024, Rennes. Après un premier album déjà disque d’or, Maëlle annonce un nouvel opus à l’automne 2023. Elle en dévoile ses contours avec un premier single déjà disponible intitulé « Flash ». On aura également le plaisir de découvrir Maëlle sur scène pour ses tous premiers concerts, déjà très attendus, avec une tournée dans toute la France en 2024.

Tarif : 30.90 – 30.90 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30
Antipode
PARVIS AGNÈS VARDA
35000 Rennes

