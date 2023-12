HUIS CLOS DE JEAN PAUL SARTRE Le Laurette Théâtre Paris, 1 mars 2024, Paris.

Garcin, Inès et Estelle ont été réunis dans un lieu insolite pour une raison qu’ils ignorent… « L’ENFER C’EST LES AUTRES »Très rapidement, ils découvrent que le rôle de chacun est de devenir le bourreau des deux autres… « L’ENFER C’EST LES AUTRES »Autrui peut tenter de m’objectiver, mais ne peut me voler ma liberté. Huis Clos est au centre de l’existentialisme sartrien. Une fois que l’Homme a choisi ses actes, aucun retour en arrière n’est possible. Sartre pousse cette idée à son paroxysme : contempler sa vie passée est une forme de torture.Pour autant, considérer Huis Clos comme une pièce pessimiste serait une erreur : l’Homme devrait pouvoir assumer ses choix pour l’éternité.Huis Clos invite donc à donner un sens à sa vie plutôt qu’à la subir. « On meurt toujours trop tôt – ou trop tard. Et cependant la vie est là, terminée ; le trait est tiré, il faut faire la somme. Tu n’es rien d’autre que ta vie. »Huis Clos de Jean-Paul SartreAvec : Sebastian Barrio, Karine Battaglia, Laurence MeiniMise en scène : Karine KadiDurée : 1h30

Tarif : 16.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 21:00

Réservez votre billet ici

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris