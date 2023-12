BARBARA CARLOTTI – VOYAGE VOYAGE CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN Rosporden, 15 mars 2024, Rosporden.

Pour sillonner la France ou s’évader aux quatre coins du monde « sans empreinte carbone », Barbara Carlotti propose une odyssée dépaysante dans les grandes chansons et les hits français qui nous portent ailleurs.Un spectacle itinérant de chansons en chansons comme de ville en ville, ponctué de récits de voyages, poèmes et histoire des chansons contant les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites et composées.En voiture sur la route nationale 7 avec Trenet ou partant de la Gare de Lyon avec Barbara, ce programme vous emmènera en Italie pour succomber au syndrome de Stendhal ou goûter à la Dolce Vita avec Christophe, et de ville en ville :.. Une invitation au voyage « dans l’espace inouï de l’amour » comme le chantait si bien Desirless…

Tarif : 19.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN 17 RUE ALSACE LORRAINE 29140 Rosporden