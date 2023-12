PIERRE DAVERAT LAURETTE THEATRE – LYON Lyon, 16 février 2024, Lyon.

Pierre Daverat dans Pierre Daverat vous veut beaucoup de bien Dans un univers drôle et décalé, venez découvrir le parcours atypique de Pierre Daverat.Venez découvrir comment aborder le célibat après de longues années, dans un univers mélangeant humour noir, absurde et poésie. Un personnage inquiétant mais qui vous veut beaucoup de bien.Un spectacle à faire rire, à faire peur, mais surtout à faire partager. Bravo Mr Daverat, nous avons là un spectacle d’un humour noir décapant, un texte super bien écrit et une interprétation au top . – LGDS (Le guide des spectacles) Cet artiste est extrêmement drôle. On rit du début à la fin de son spectacle . – La Nouvelle Scène

Tarif : 13.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 19:00

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon