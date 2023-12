JANE EYRE – CHARLOTTE BRONTE Le Laurette Théâtre Paris Catégorie d’Évènement: Paris JANE EYRE – CHARLOTTE BRONTE Le Laurette Théâtre Paris, 2 février 2024, Paris. Jane est gouvernante, sans famille, sans ressources, sans beauté.Jane n’a que vous, spectateurs, pour témoigner de son existence, de ses espoirs, de ses amitiés, de ses passions. A moins que Jane soit autre chose aussi, ou bien plus que cela. Ce seul en scène accompagné à la flûte est l’adaptation au théâtre par Imago de Framboisiers du chef d’œuvre de la littérature britannique éponyme écrit par Charlotte Brontë, elle-même gouvernante publiant sous pseudonyme masculin ce roman au XIXe siècle, dans un monde où la parole féminine s’entendait peu.de Charlotte BrontëAvec : Monica Tracke, Sofia KerezidouMise en scène : Imago des FramboisiersDurée : 1h05

Tarif : 13.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 19:00 Réservez votre billet ici Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75010 Lieu Le Laurette Théâtre Adresse 36, Rue Bichat Ville Paris Departement 75 Lieu Ville Le Laurette Théâtre Paris Latitude 48.871555 Longitude 2.368011 latitude longitude 48.871555;2.368011

Le Laurette Théâtre Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/