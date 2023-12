JANE EYRE – CHARLOTTE BRONTE Le Laurette Théâtre Paris Catégorie d’Évènement: Paris JANE EYRE – CHARLOTTE BRONTE Le Laurette Théâtre Paris, 26 janvier 2024, Paris. Jane est gouvernante, sans famille, sans ressources, sans beauté.Jane n’a que vous, spectateurs, pour témoigner de son existence, de ses espoirs, de ses amitiés, de ses passions. A moins que Jane soit autre chose aussi, ou bien plus que cela. Ce seul en scène accompagné à la flûte est l’adaptation au théâtre par Imago de Framboisiers du chef d’œuvre de la littérature britannique éponyme écrit par Charlotte Brontë, elle-même gouvernante publiant sous pseudonyme masculin ce roman au XIXe siècle, dans un monde où la parole féminine s’entendait peu.de Charlotte BrontëAvec : Monica Tracke, Sofia KerezidouMise en scène : Imago des FramboisiersDurée : 1h05

Tarif : 13.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 19:00
Le Laurette Théâtre
36, Rue Bichat
75010 Paris

