LA CRISE DE L’EGO – LA CRISE DE L EGO Le Laurette Théâtre Paris Catégorie d’Évènement: Paris LA CRISE DE L’EGO – LA CRISE DE L EGO Le Laurette Théâtre Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le narcissisme est un état destructeur. Rachel est narcissique, ses comportements frisent la bêtise et le ridicule.Le narcissisme peut vous conduire aux pires actes. Une intrigue à résoudre… RACHEL est une femme à l’égo multiplié par 3… Moi, Moi, Moi ! Totalement narcissique, sadique, elle maltraite KADIJA, sa jeune employée et se laisse embobiner par JAMES KABOTES, journaliste chez Gala. Sans vérifier, RACHEL va tout gober. Au deuxième acte, la vérité surgit au Festival de Goussainville pour la remise du Talon d’or…de Muriele AghermanAvec : Lola Clin, Laurence Trinquet, Jarno EslanMise en scène : Muriele Agherman

Tarif : 16.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 21:00 Réservez votre billet ici Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75010 Lieu Le Laurette Théâtre Adresse 36, Rue Bichat Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Laurette Théâtre Paris Latitude 48.871555 Longitude 2.368011 latitude longitude 48.871555;2.368011

Le Laurette Théâtre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/