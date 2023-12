LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY – LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY – OSCAR WILDE Le Laurette Théâtre Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder. Oscar Wilde.Alors que le jeune Dorian Gray pose pour un splendide portrait de lui-même, il est envoûté par les discours hédonistes d’un mystérieux dandy qui l’engage dans un pacte diabolique. Monsieur Gray, la jeunesse est la seule chose qui compte en ce monde. Chaque instant vous rapproche de quelque chose d’horrible. À ces mots, Dorian se tourne vers son portrait, et il dit à voix basse : Si c’était le portrait qui changeait et que je restais toujours le même…! Pour cela, je donnerais tout. Je donnerais mon âme pour cela ! Presse :« …Spectacle intelligent, cette pièce est cependant parfois un peu confuse dans l’agencement de son récit. On peine dans la dernière partie à suivre l’intrigue, mais c’est de la belle facture qui rend hommage à Wilde et au théâtre tout entier. Avec sur scène une peinture du portrait de Dorian plastiquement tout à fait remarquable… » – La Provence du 22/07/16« Le portrait de Dorian Gray (magnifique et puissant) » – La Provence du 15/07/19« Le chef-d’oeuvre d’Oscar Wilde, “Le Portrait de Dorian Gray”… » – Le Dauphiné Libéré du 02/05/19«….La scénographie simplifiée et efficace, maîtrisant le texte à la perfection et explorant au mieux la psychologie des personnages, offre une réflexion sur la jeunesse et la fatalité, rendant un hommage juste et émouvant à Oscar Wilde… » – Baezaps du 21/09/22Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar WildeAvec : Romane Minguet, Jean-Baptiste Sieuw, Baptiste Benoit, Céline BerthodMise en scène : Imago des FramboisiersDurée : 1h25

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 17:00

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris