BONHOMME LAMPIONS Le Laurette Théâtre Paris, 30 septembre 2023, Paris.

BONHOMME LAMPIONS Le Laurette Théâtre a lieu à la date du 2023-09-30 à 21:00:00.

Tarif : 12 à 18 euros.

de Bertrand CarnebuseAvec : Pascal HénaultMise en scène : Pascal HénaultGenre : DRAME – THEATRE CONTEMPORAIN – SEUL EN SCENE Info : TOUT PUBLICDurée : 55minHé ! la lune, comment participer au grand carnaval des planètes et des étoiles quand on est rivé au plancher des vaches ?Sur les conseils de la noble dame de ses pensées, Dragolin se défait de ses noirceurs. – Il en est pris pour une lumière qu’il n’est évidemment pas devenu. – Il est du coup considéré comme un charlatan et se tourne vers un personnage d’osier enguirlandé dont il active les lampions. – A deux (lumière et détermination mêlées) ils se lancent dans le grand obscur pour y ouvrir le chemin vers les vraies étoiles. – Mais…

Le Laurette Théâtre

36, Rue Bichat Paris 75010

