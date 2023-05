la Périgordine, 10 juin 2023, Le Lardin-Saint-Lazare.

Le Lardin-Saint-Lazare,Dordogne

Samedi 10 Juin 2 parcours randonnée de 40 et 80 km sur le Haut-Périgord-Noir et le dimanche vous aurez le choix entre 4 parcours ( 90/120/150/180 km) en cyclosportive ou en randonnée.

infos : +33 6 09 86 19 64 ou mail contact@laperigordine.fr.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday June 10th 2 routes of 40 and 80 km on the Haut-Périgord-Noir and on Sunday you will have the choice between 4 routes (90/120/150/180 km) in cyclosportive or in hiking.

infos : +33 6 09 86 19 64 or mail contact@laperigordine.fr

El sábado 10 de junio habrá dos rutas de 40 y 80 km en el Haut-Périgord-Noir y el domingo podrá elegir entre cuatro rutas (90/120/150/180 km) en cyclosportive o en randonnée.

info : +33 6 09 86 19 64 o correo electrónico contact@laperigordine.fr

Samstag, den 10. Juni 2 Wanderstrecken von 40 und 80 km auf dem Haut-Périgord-Noir und am Sonntag haben Sie die Wahl zwischen 4 Strecken ( 90/120/150/180 km) als Radsport- oder Wanderstrecke.

infos: +33 6 09 86 19 64 oder E-Mail contact@laperigordine.fr

Mise à jour le 2023-05-22 par Vézère Périgord Noir