Les Métiers d’Art au Lapin qui Fume Le Lapin qui Fume, 31 mars 2023, Saint-Benoist-sur-Mer. Les Métiers d’Art au Lapin qui Fume 31 mars – 2 avril Le Lapin qui Fume Les Métiers d’Art au Lapin qui Fume La commune de Saint Benoist sur Mer située dans le Parc du Marais Poitevin à 9mn de la Tranche-sur-Mer et à 25mn de la Roche-sur-Yon en Vendée, souhaite valoriser les métiers d’art et les métiers de la création & du patrimoine en leur dédiant un espace sur sa commune : « LE LAPIN QUI FUME, TERROIR DE LA CREATION & DU PATRIMOINE ». Pour la deuxième année consécutive, le Lapin qui Fume accueillera 7 professionnels des Métiers d’Art tout au long du week-end, soit du vendredi 31 mars après-midi au dimanche 2 avril 2023. Les métiers présentés seront variés : maroquinerie, fabrication de lunettes, sculpture sur pierre, fabrication d’abat-jours haut de gamme, poterie, bijouterie et vitrailliste. Tous auront à coeur de mieux faire connaître leur savoir-faire aux petits et aux grands. Vous decouvrirez à cette occasion des techniques alliant tradition et modernité. Tout au long du week-end, les professionnels des Métiers d’Art seront présents pour discuter avec les visiteurs. Venez nombreux à leur rencontre ! Le Lapin qui Fume 9 Rue de l’Océan 85540 Saint-Benoist-sur-Mer Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251308456 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T16:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Vendée 85 Benoist Mer lapin fume poitevin Mairie de Saint Benoist sur Mer

