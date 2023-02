LE LAPIN A DISPARU L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE, 12 février 2023, PARIS.

LE LAPIN A DISPARU L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 au 2023-07-09 16:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Le magicien a perdu son ami le lapin! Comment faire pour le retrouver ? Le lapin a disparu et le magicien doit partir à sa recherche, aidé par les enfants, la fée et l’âne, il finira par retrouver son ami… Un spectacle musical de magie où chansons, danses, décors et ballons sculptés feront la joie des enfants. EUR24.2 24.2 euros

Votre billet est ici

L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE PARIS 50 RUE ST GEORGES 75009

Le magicien a perdu son ami le lapin! Comment faire pour le retrouver ?

Le lapin a disparu et le magicien doit partir à sa recherche, aidé par les enfants, la fée et l’âne, il finira par retrouver son ami… Un spectacle musical de magie où chansons, danses, décors et ballons sculptés feront la joie des enfants.

.2023-07-09.

Votre billet est ici