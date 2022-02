Le langage des oiseaux – Le collectif Maw Maw maison Folie Moulins, 9 avril 2022, Lille.

Le langage des oiseaux – Le collectif Maw Maw

le samedi 9 avril à maison Folie Moulins

**A partir de 3 ans** _”Oiseau ! Toi qui vois le monde de haut en bas, pépie moi un poème, dessine-moi une piste palmée, un graphème griffu qui me chante à l’oreille.”_ Marie Girardin et Awena Burgess nous plongent dans un spectacle haut en images à l’ombre d’un grand-nid cabane fait de branches et de voiles. Les sons, la voix redeviennent prétextes d’exploration et moyens de se relier au monde. Une entrée toute douce dans le monde du langage… Conception, écriture et jeu : Awena Burgess et Marie Girardin Direction de Jeu : Sylvain Blanchard Regard extérieur : Camille Trouvé et Brice Berthoud Scénographie : Brice Berthoud Image et ombre : Jonas Coutancier et Marie Girardin Graphisme : Amélie Madeline Chant et musique : Awena Burgess **Billetterie en ligne :** [[https://billetterie-spectacles.lille.fr](https://billetterie-spectacles.lille.fr)](https://billetterie-spectacles.lille.fr) Plus d’informations : Maison Folie Moulins, 47 rue d’Arras, 59000 Lille 0320950882 **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Images animées et voix pour les enfants et leur famille.

maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille Lille-Moulins Nord



