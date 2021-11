Le langage des oiseaux / Collectif Maw Maw Le Grand Bleu, 30 mars 2022, Lille.

Le langage des oiseaux / Collectif Maw Maw

du mercredi 30 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 à Le Grand Bleu

_**Images animées et voix – Création – 35min – Dès 3 ans**_ Désireuses d’explorer le moment où les enfants apprivoisent le langage, Awena Burgess et Marie Girardin tissent le fil d’un spectacle tout en poésie qui joue avec la musicalité de la langue et insuffle à l’alphabet un souffle sauvage. Lancées sur la piste d’un mystérieux oiseau venu déposer un message, elles transmettent avec délice le plaisir de s’amuser d’un son ou d’un sens. Un grand nid-cabane, tour à tour cocon et fenêtre ouverte sur le monde offre un espace de rencontre entre les interprètes et le public tout proche. À partir d’images animées et de jeux d’ombres, en dialogue avec la voix et le chant, cet abri ajouré devient l’écrin d’un voyage inattendu où s’invite un drôle de bestiaire qui lui aussi a son mot à dire. Un joyeux pépiement qui résonne longtemps.

De 5 à 13 euros

Dans l’espace d’une petite cabane, combiner les bruits, décortiquer les mots, bricoler avec la voix en explorant des possibilités joyeuses.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille Bois-Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T10:35:00;2022-03-30T16:00:00 2022-03-30T16:35:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T10:35:00;2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T16:35:00