Oiseau ! Toi qui vois le monde de haut en bas, pépie moi un poème, dessine-moi une piste palmée, un graphème griffu qui me chante à l’oreille. Oiseau ! De ton costume de voyelles je tire une plume et façonne mes mots ! Marie Girardin et Awena Burgess invitent le public à prendre place dans un grand nid-cabane, fait de branches et de voiles. Un cocon ajouré où les deux interprètes circulent en jeu et en musique, en images et en ombres. Un oiseau est passé ici, puis s’en est allé. Qui est-il ? Où va-t-il ? Que signifie les traces mystérieuses qu’il laisse sur son passage ? Dans cette nouvelle création, le collectif Maw Maw plonge à voix et à mains nues dans le monde des mots, interroge la langue, ce matériau familier et sauvage à la fois. Et si le langage et l’écriture, censés distinguer les humains du reste des vivants, étaient au contraire les signes de notre animalité ?

Tarif plein 8€ / Tarif réduit 6€ / -12 ans 4€ / Monsois 5€ / Monsois -12 ans 3€

