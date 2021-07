Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre Le langage des fleurs Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, le mardi 10 août à 10:00 5 €, sur inscription

Il paraît qu’au jardin, il paraît qu’au musée, on peut surprendre les fleurs en pleine conversation ! Nous tenterons de décrypter leur langage et de créer celles de nos rêves Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 nevers Nevers Nièvre

