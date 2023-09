Le langage de l’exil : rencontre avec Kéthévane Davrichewy et Elena Botchorichvili Bibliothèque André Malraux Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 et à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Dans le cadre du festival Un week-end à l’Est, cette année placé sous le signe de la ville de Tbilissi, la bibliothèque André Malraux accueille une rencontre entre Kéthévane Davrichewy et Elena Botchorichvili autour du langage de l’exil.

Elena Botchorichvili,

née en Géorgie, vit à Montréal. Kéthévane Davrichewy est née à Paris au sein

d’une famille géorgienne. L’expérience de l’exil qu’ont vécue ses

grands-parents a marqué son enfance. Comment rendre compte de son arrachement à

la terre natale ? Comment le déracinement des aïeux s’invite-t-il dans la

fiction ? Les œuvres des deux romancières sont traversées par les histoires de

famille, l’Union soviétique, la Géorgie quittée ou rêvée.

Elles évoqueront la place de l’exil dans leur œuvre

et dans leur imaginaire, lors d’une discussion animée par Julie Clarini, cheffe du service Idées de L’Obs.

Elena Botchorichvili est née en Géorgie et vit à Montréal. D’abord

journaliste pour Sovietski Sport, elle est devenue l’autrice d’une

œuvre romanesque traduite dans différentes langues. Initiatrice du « roman

sténographique », elle a notamment publié : Le tiroir au papillon (Traduit

du russe par Anne-Lise Birukoff Éditions du Boréal 1999), Opéra (traduit

du russe par Carole Noël, Les allusif, 2001), Faïna (traduit

du russe par Carole Noël, Éditions du Boréal, 2006), Sovki (traduit

du russe par Bernard Kreise, Éditions du Boréal, 2008), La tête de mon

père (traduit du russe par Bernard Kreise, Éditions du Boréal 2011 /

éditions Naïve), Seulement attendre et regarder (traduit du

russe par Bernard Kreise, Éditions du Boréal, 2012).

Kéthévane Davrichewy est née à Paris

au sein d’une famille géorgienne. Depuis 2010, elle publie ses romans

chez Sabine Wespieser éditeur : La Mer Noire (Prix Landerneau

2010, Prix Version Femina/Virgin Megastore 2010, Prix Prince Maurice

2011), Les Séparées (2012),Quatre murs (2014)

et L’Autre Joseph (Prix des Deux Magots, 2016), qui tous ont

rencontré le succès. Elle est également journaliste, collabore à l’écriture de

scénarios et a écrit de nombreux livres pour enfants et pour adolescents à

L’École des loisirs. Récemment, ont paru deux récits consacrés à la chanson

française : Barbara, notre plus belle histoire d’amour (Tallandier,

2017) et Un chanteur, sur Alex Beaupain (Fayard, 2020). Son dernier

roman, Nous nous aimions, a paru chez Sabine Wespieser éditeur en

2022 et vient de sortir au format poche chez Points.



Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

Festival Un week-end à l’Est