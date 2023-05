COURSES DE CAISSES A SAVON La Bodinière, 13 mai 2023, Le Landreau.

Courses de caisses à savon à 9h30 : homologation des véhicules, 11h30 : présentation des bolides, 13h30 : début des courses et 18h30 : remise des prix.

La Bodinière

Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Soapbox races at 9:30 a.m.: homologation of the vehicles, 11:30 a.m.: presentation of the cars, 1:30 p.m.: beginning of the races and 6:30 p.m.: prize-giving ceremony

Carreras de jabalinas a las 9:30 h: homologación de los vehículos, 11:30 h: presentación de los coches, 13:30 h: inicio de las carreras y 18:30 h: entrega de premios

Seifenkistenrennen um 9:30 Uhr: Homologation der Fahrzeuge, 11:30 Uhr: Präsentation der Boliden, 13:30 Uhr: Beginn der Rennen und 18:30 Uhr: Preisverleihung

Mise à jour le 2023-03-30 par eSPRIT Pays de la Loire