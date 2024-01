SOIREE DEGUSTATION D’ACCORDS METS VINS CONTREVERSES Domaine Raphaël Luneau Le Landreau, vendredi 26 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26

Laissez-vous surprendre lors d’une soirée dégustation d’accords mets vins contreversés afin de découvrir des combinaisons atypiques.

Trois étudiants en deuxième année de BTS viticulture œnologie au Lycée de Briacé organisent une soirée dégustation accords mets et vins au domaine Luneau.

Il y aura des vins nantais, mais également d’autres appellations du Val de Loire comme le Chinon et l’Anjou. Ils seront servis en accord avec des mets qualitatifs et gourmands comme le saumon fumé ou encore les huîtres, mais également du foie gras et des fromages.

Une belle occasion de soutenir les étudiants pour leur projet et passer une bonne soirée en famille ou entre amis !

Domaine Raphaël Luneau 1, La Grange

Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



