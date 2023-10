Le lanceur de dés, Mahmoud Darwich par Walid Ben Selim Institut du monde arabe Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. payant

Tarif : 15€

L’Institut du monde arabe présente, le dimanche 15 octobre, à 18h, un spectacle musical et poétique singulier : Le lanceur de dés, Mahmoud Darwich par Walid Ben Selim, dans le cadre de l’événement « Ce que la Palestine apporte au monde ».

Dans

Le Lanceur de dé, son ultime œuvre, l’immense poète palestinien

Mahmoud Darwich se penche sur le sens de la vie et la succession de

hasards qui déterminent l’existence d’un homme. Que se serait-il

passé si le dé était tombé sur une autre de ses facettes ?

Walid

Ben Selim, slameur, chanteur et membre du groupe fusion N3rdistan, en

a fait un tour de chant habité et poignant, où se lovent les mots,

en arabe et en français. Accompagné d’un piano, il nous offre une

composition d’une beauté époustouflante, relevant d’une forme

inédite de musique classique du monde.

Ce

spectacle prend place au sein de l’exposition Les Palestiniens

et Palestiniennes en leurs musées.

Ce

que la Palestine apporte au monde | Programme | Institut du monde

arabe (imarabe.org)

A

propos de « Ce que la Palestine apporte au monde »

L’Institut

du monde arabe a souhaité mettre en lumière la vitalité et la

créativité culturelles palestiniennes à travers un événement

inédit. Du 31 mai au 19 novembre 2023, il programme autour d’un

cycle de trois expositions d’art contemporain, quatre temps forts

pour découvrir et apprécier la richesse culturelle, artistique et

intellectuelle que la Palestine offre à l’humanité.

En

parallèle, la bibliothèque de l’IMA se met aux couleurs de la

Palestine à travers une exposition de livres rares et précieux, une

exposition « Jérusalem – Al-Quds », la maquette du

Dôme du Rocher, les samedis de la Poésie et la diffusion de courts

métrages à visionner sur place ou à emprunter à domicile.

Programme

de la bibliothèque de l’IMA :

La

Bibliothèque de l’IMA aux couleurs de la Palestine | Institut du

monde arabe (imarabe.org)

Institut du monde arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2023/ce-que-la-palestine-apporte-au-monde-programme?_gl=1*1lx0ids*_up*MQ..*_ga*NzIyMjc4NDU4LjE2OTYwNjEwNzM.*_ga_8SQYJBHGHK*MTY5NjA2MTA3Mi4xLjAuMTY5NjA2MTA3Mi4wLjAuMA..

