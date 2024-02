Le lait noir, lecture musicale Le Palais de la Porte Dorée Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 16h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

À l’occasion du Grand Festival 2024, Fanny Michaelis délivre une lecture musicale de son conte : Le lait noir.

Entre récit de mémoire et conte fantastique, Le lait noir, qui s’inspire de l’histoire de Peter, le grand-père de l’autrice, né au milieu des années 1920 dans une famille juive de Berlin, explore la trajectoire d’un jeune homme contraint à l’exil, jeté sur les routes d’un continent en guerre. « Qui sait ce que deviennent ceux que l’on voit quitter, en rang, les villes et les campagnes, encadrés par des soldats » lui souffle sa mère qui l’exhorte à fuir.

En ne situant jamais délibérément l’action dans un temps précis et révolu, le récit envisage la question de la terreur au pouvoir, du totalitarisme et de la persécution comme des problématiques universelles et toujours d’actualité…

Le texte porté par le comédien Patrick Michaëlis, se mêle à la musique live de Ludovic Debeurme et Fanny Michaëlis ainsi qu’aux projections de dessin, offrant ainsi une entrée singulière et immersive dans un récit, qui nous plonge au coeur des routes de l’exil au côté du jeune Peter.

Lecture : Patrick Michaëlis

Musique live : Ludovic Debeurme et Fanny Michaëlis

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012

