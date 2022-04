Le lait de mai au clos-masure de Bacqueville Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville Catégories d’évènement: Saint-Vigor-d'Ymonville

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville Proposé par la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc. La bibliothèque de la Maison Pour Tous propose un après-midi dédié au “Lait de mai” dans une ferme laitière pour faire revivre une ancienne tradition au cœur d’un clos-masure préservé. Visite de la ferme, contes, témoignages sur les traditions et les savoir-faire, dégustation de lait en direct de l’étable… Un moment de partage et de convivialité pour toute la famille. Rendez-vous sur le parking de l’église de Saint-Vigor-d’Ymonville à 15h pour un départ commun à pied vers la ferme.

Prévoir des chaussures de marche et une tenue confortable.

Interdiction de fumer sur l’ensemble du site.

Durée : 3h Animation tout public – Attention : non accessible aux poussettes

