Sortie ornithologique : Trame noire – Rapaces diurnes le lainé 44410 St lyphard St lyphard, 11 juin 2023, St lyphard.

Sortie « statique » depuis la zone ouverte à « Le Lainé » au nord de Saint-Lyphard pour chercher des espèces de rapaces diurnes suivi d’un pique-nique sur place.

Ouvert à tous – RDV à 11h. Apportez votre pique-nique et vos jumelles.

Inscriptions : https://www.parc-naturel-briere.com/event/abc-rapaces-diurnes/

le lainé 44410 St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr http://www.parc-naturel-briere.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T13:00:00+02:00

FAMILLE NATURE