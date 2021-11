Toulouse Museum centre-ville Haute-Garonne, Toulouse Le Lâcher de Magicien-e-s Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Lâcher de Magicien-e-s Museum centre-ville, 22 décembre 2021, Toulouse.

le mercredi 22 décembre à Museum centre-ville

Effroyablement agiles, redoutables de dextérité, des magiciens à l’humour féroce rugissent derrière le rideau. Impatients de vous émerveiller ils arpentent leur loge, prêts à bondir sur vos perceptions. Les voilà lâchés dans votre monde ! Ils sont assoiffés d’illusions et recherchent pour vous le délectable moment magique. Sous la lumière de leurs filaments incandescents, ils sont là pour vous faire rugir. De rage ou de plaisir ? En continu de 11h à midi et de 15h à 17h, tours de 5 à 10 min Avec la **Cie Sans Gravité** [**Teaser**](https://youtu.be/J42cm6FLekc) _Accessible au public en situation de handicap psychique, cognitif et mental_ _Crédit photo: Cie Sans Gravité_

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

8 magiciens à l’humour féroce vont vous émerveiller. Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

