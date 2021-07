Le Châtelet Le Châtelet Cher, Le Châtelet Le Lachat : Atelier et Soirée avec Serge Affret Le Châtelet Le Châtelet Catégories d’évènement: Cher

Le Lachat : Atelier et Soirée avec Serge Affret. Serge Affret, correspondant du Barry Républicain au Châtelet depuis plus de 20 ans, nous ouvre sa collection de photos sur la vie locale. Beaucoup s'y retrouveront, en plus jeunes! (projection). Toute la journée, un atelier pratique : » comment faire un article et des photos pour la presse régionale? ». En partenariat avec le Centre de la Presse.

