Fête du sport Le Lac Vert, 3 juin 2023, Catus.

Catus,Lot

Le sport sera mis à l’honneur au Lac Vert. Différents clubs locaux de sport seront présents pour faire des démonstrations et des initiations gratuites..

2023-06-03 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

Le Lac Vert

Catus 46150 Lot Occitanie



Sport will be in the spotlight at Lac Vert. Various local sports clubs will be present to give free demonstrations and initiations.

El deporte será el centro de atención en Lac Vert. Varios clubes deportivos locales estarán presentes para realizar demostraciones e iniciaciones gratuitas.

Am Grünen See wird der Sport im Mittelpunkt stehen. Verschiedene lokale Sportvereine werden anwesend sein, um kostenlose Vorführungen und Einführungen zu geben.

