Sedan Maison de la Citoyenneté Ardennes, Sedan Le Lac, un quartier transformé Maison de la Citoyenneté Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Sedan

Le Lac, un quartier transformé Maison de la Citoyenneté, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Sedan. Le Lac, un quartier transformé

Maison de la Citoyenneté, le samedi 24 juillet à 10:30

La ZUP créée à partir des années 1960 a été repensée et transformée ces vingt dernières années dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain. De nouveaux bâtiments ont surgi de terre en lieu et place d’immeubles devenus obsolètes. Rdv devant la Maison de la Citoyenneté, rue de Bitche.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

La ZUP créée à partir des années 1960 a été repensée et transformée ces vingt dernières années dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain. Maison de la Citoyenneté rue de Bitche 08200 Sedan Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Sedan Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de la Citoyenneté Adresse rue de Bitche 08200 Sedan Ville Sedan lieuville Maison de la Citoyenneté Sedan