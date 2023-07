Mardis sportifs de l’été au lac de Saint-Mathieu Le Lac Saint-Mathieu, 15 août 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Venez vous entraîner lors des mardis sportifs de l’été. Au programme au lac de Saint-Mathieu le 15 août : Badminton et speedminton de 10h à 12h, découverte de carabine laser de 16h à 18h et cours de renforcement musculaire et cardio de 19h à 20h. De quoi passer des moments sportifs et conviviaux!.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

Le Lac Les Champs

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and train on summer sports Tuesdays. On the program at Lac de Saint-Mathieu on August 15: Badminton and speedminton from 10am to 12pm, laser rifle discovery from 4pm to 6pm, and strength and cardio classes from 7pm to 8pm. All in all, a great time for sports and fun!

Ven a entrenarte a nuestros martes deportivos de verano. En el programa del lago de Saint-Mathieu, el 15 de agosto: bádminton y speedminton de 10:00 a 12:00, descubrimiento del rifle láser de 16:00 a 18:00 y clases de fuerza y cardio de 19:00 a 20:00. En resumen, ¡una buena manera de pasar un buen rato!

Kommen Sie zu den Sportdienstagen im Sommer und trainieren Sie. Am 15. August stehen am See von Saint-Mathieu folgende Sportarten auf dem Programm: Badminton und Speedminton von 10 bis 12 Uhr, Entdeckung des Lasergewehrs von 16 bis 18 Uhr und Muskelaufbau- und Kardiokurse von 19 bis 20 Uhr. Hier können Sie sportliche und gesellige Momente verbringen!

