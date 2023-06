Mardis sportifs de l’été au lac de Saint-Mathieu Le Lac Saint-Mathieu, 11 juillet 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Venez vous entraîner lors des mardis sportifs de l’été. Au programme au lac de Saint-Mathieu le 11 juillet : jeux de précision de 10h à 12h, Slackline de 16h à 18h qui se pratique à la manière du funambulisme. Mais au lieu de s’équilibrer sur un câble d’acier, le participant avance sur une sangle élastique. L’exercice consiste ainsi à marcher tout en maintenant son équilibre sur cette courroie de nylon ou de polyester, tendue entre deux arbres et sa pratique demande patience et persévérance, et de 19h à 20h cours de renforcement musculaire et cardio. De quoi passer des moments sportifs et conviviaux!.

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . .

Le Lac Les Champs

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and train on our summer sports Tuesdays. On the program at Lac de Saint-Mathieu on July 11: precision games from 10 a.m. to 12 p.m., Slackline from 4 p.m. to 6 p.m., which is practiced in the same way as tightrope walking. But instead of balancing on a steel cable, participants move forward on an elastic strap. The exercise consists of walking while maintaining balance on this nylon or polyester strap, stretched between two trees, and requires patience and perseverance. And from 7pm to 8pm, there are muscle-building and cardio classes. All in all, a great way to enjoy a good time!

Ven a entrenarte en nuestros martes deportivos de verano. En el programa del 11 de julio en el lago de Saint-Mathieu: juegos de precisión de 10:00 a 12:00, Slackline de 16:00 a 18:00, que se practica igual que la cuerda floja. Pero en lugar de mantener el equilibrio sobre un cable de acero, los participantes caminan sobre una cinta elástica. El ejercicio consiste en caminar manteniendo el equilibrio sobre esta correa de nailon o poliéster, tensada entre dos árboles, y requiere paciencia y perseverancia. De 19.00 a 20.00, hay clases de musculación y cardio. En resumen, una buena manera de pasar un rato divertido y deportivo

Kommen Sie zu den Sportdienstagen im Sommer und trainieren Sie. Am 11. Juli steht am See von Saint-Mathieu Folgendes auf dem Programm: Präzisionsspiele von 10 bis 12 Uhr, Slackline von 16 bis 18 Uhr, die nach Art des Seiltanzes praktiziert wird. Anstatt jedoch auf einem Stahlseil zu balancieren, bewegt sich der Teilnehmer auf einem elastischen Gurt vorwärts. Die Übung besteht also darin, zu gehen und dabei das Gleichgewicht auf diesem Nylon- oder Polyesterriemen zu halten, der zwischen zwei Bäumen gespannt ist. Die Ausübung dieser Übung erfordert Geduld und Ausdauer, und von 19.00 bis 20.00 Uhr findet ein Kurs für Muskelaufbau und Cardio statt. So verbringen Sie sportliche und gesellige Stunden!

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Ouest Limousin