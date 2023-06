Prêt de paddles Le Lac et la Forêt de Châtellerault Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Prêt de Paddles pour naviguer. À partir de 5 ans. Créneau de 50′ le mardi et 55′ le reste de la semaine.

Créneaux :

Mardi :

14h15/15h05 ; 15h15/16h05 ; 16h15/17h05 ; 17h15/18h05 ; 18h15/19h05 ; 19h15/20h

Mercredi à Samedi :

10h15/11h10 ; 11h20/12h15 ; 14h15/15h10 ; 15h20/16h15 ; 16h25/17h20 ; 17h30/18h25 Le port du gilet de sauvetage est obligatoire.

Les chaussures fermées sont obligatoires.

Prévoir une tenue de rechange.

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte présent également sur l’eau.

Les mineurs devront fournir une attestation de natation ou d’aisance pour les activités nautiques ou une décharge signée par le responsable majeur (si décharge, accompagnement obligatoire de l’adulte).

Le Lac et la Forêt de Châtellerault rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault

