Vienne Trampo-mobile Le Lac et la Forêt de Châtellerault Châtellerault, 11 juillet 2023, Châtellerault. Trampo-mobile 11 juillet – 19 août Le Lac et la Forêt de Châtellerault Gratuit. Réservations obligatoires Ce méga trampoline composé de 6 pistes individuelles permet aux enfants de plus de 3 ans de rebondir en toute sécurité. Les enfants de moins de 6 ans sont accompagnés d’un adulte en surveillance pendant l’activité.

Les enfants de 6 à 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur les sites. Eviter les jupes et les robes. Le Lac et la Forêt de Châtellerault rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ete-2021/reserver-une-animation-sport/?id_thematique=trampo&lieu=verger »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

trampoline Ici l'Été 2023



