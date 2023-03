CROSS DUATH’LIONS Le Lac et la Forêt de Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

CROSS DUATH’LIONS Le Lac et la Forêt de Châtellerault, 1 mai 2023, Châtellerault. CROSS DUATH’LIONS Lundi 1 mai, 09h00 Le Lac et la Forêt de Châtellerault Inscription en ligne Venez vivre l’expérience d’un cross duathlon au lac de la forêt de Chatellerault et dans la forêt de Châtellerault.

Vous enchaînerez, en individuel ou par équipe, une épreuve de course à pied, une épreuve de vélo pour finir par une course à pied au bord du lac.

6 formats pour le plaisir des grands et des petits

Informations sur www.lions-chatelleraudais.com Le Lac et la Forêt de Châtellerault rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lions-chatelleraudais.com »}] [{« link »: « http://www.lions-chatelleraudais.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T09:00:00+02:00 – 2023-05-01T12:30:00+02:00

2023-05-01T09:00:00+02:00 – 2023-05-01T12:30:00+02:00 cross duathlon

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le Lac et la Forêt de Châtellerault Adresse rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Le Lac et la Forêt de Châtellerault Châtellerault

Le Lac et la Forêt de Châtellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

CROSS DUATH’LIONS Le Lac et la Forêt de Châtellerault 2023-05-01 was last modified: by CROSS DUATH’LIONS Le Lac et la Forêt de Châtellerault Le Lac et la Forêt de Châtellerault 1 mai 2023 Châtellerault Le Lac et la Forêt de Châtellerault Châtellerault

Châtellerault Vienne