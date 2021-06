Le Lac Des Singes + Own Caen, 25 juin 2021-25 juin 2021, Caen.

Le Lac Des Singes + Own 2021-06-25 19:00:00 – 2021-06-25 22:00:00 Esplanade du Cargö 9 cours Caffarelli

Caen 14000

Le Cargö fête l’été avec une série de concerts en plein-air !Le Lac des Singes

Projet hybride entre rap et punk, né de la rencontre entre Joseph (The Goaties) et Sébastien (Parizl), Le Lac des Singes a de faux airs de Stupeflip 2.0 maniant autant le verbe que la pose. Leur premier single est la belle promesse d’un live mordant et goguenard !Own

Own est un projet musical indépendant de style indie pop, originaire d’Aix en Provence, mené par Arthur Lacroix. La personnalité de Own prend son sens dans les synthés aériens, guitares lofi, et l’auto dérision des paroles chantées en anglais. Le tout produit par Ilan Rabaté (Thérapie Taxi) Après une vingtaine de concerts, une série de singles clippés au sein d’une bande de potes sortis au cours de l’année 2020, Own travaille sur la sortie d’une mixtape en 2021, influencé par la scène pop indie anglo saxonne. Le projet est représenté sur scène sous la forme d’un trio. Informations pratiquesSur réservation sur la billetterie en ligne du Cargö ou à l’accueil de la salle. Billetterie sur place le jour du concert (dans la limite des places restantes);Concerts assis à table (6 personnes max.)Port du masque obligatoire dans l’enceinte.

