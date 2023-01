Le lac des Minimes lac des Minimes Porte Jaune Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le lac des Minimes lac des Minimes Porte Jaune, 16 février 2023, Paris. Le jeudi 16 février 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit sous condition

Le circuit autour du lac met en évidence le rôle des zones humides en milieu urbain. Ce plan d’eau fait l’objet d’études de différentes populations d’oiseaux observables depuis la rive avec ou sans jumelles. De nombreux insectes aquatiques peuvent aussi y être observés en saison. Ce site remarquable est un point départ pour aborder les enjeux de la biodiversité à Paris et la notion de trame bleue. · Jeudi 16 février 10H30 Lac Minimes visite ornithologique Le circuit autour du lac met en évidence le rôle des zones humides en milieu urbain. Ce plan d’eau fait l’objet d’études de différentes populations d’oiseaux observables depuis la rive avec ou sans jumelles. De nombreux insectes aquatiques peuvent aussi y être observés en saison. Ce site remarquable est un point départ pour aborder les enjeux de la biodiversité à Paris et la notion de trame bleue. RDV : lac des Minimes, devant le kiosque « confiserie du lac », dans le bois de Vincennes Bus : 112, 210 arrêts Porte Jaune, RER A, Fontenay-sous-Bois

Si vous avez des jumelles apportez lès. lac des Minimes Porte Jaune Rte Circulaire, 75012 Paris 75012 Paris Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

lac des Minimes©pascalbonneau

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu lac des Minimes Porte Jaune Adresse Rte Circulaire, 75012 Paris Ville Paris lieuville lac des Minimes Porte Jaune Paris Departement Paris

lac des Minimes Porte Jaune Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le lac des Minimes lac des Minimes Porte Jaune 2023-02-16 was last modified: by Le lac des Minimes lac des Minimes Porte Jaune lac des Minimes Porte Jaune 16 février 2023 lac des Minimes Porte Jaune Paris Paris

Paris Paris