Le Lac des Cygnes Théâtre Sébastopol, 4 décembre 2021, Lille.

Le Lac des Cygnes

Théâtre Sébastopol, le samedi 4 décembre à 20:00

Le Lac des Cygnes, sans doute le ballet le plus reconnu de tous les temps, a su devenir l’incarnation du ballet classique grâce à la beauté de sa conception musicale et chorégraphique : un conte de fée intemporel de lutte entre le Bien et le Mal, qui montre que l’Amour dépasse tout malheur dans ce monde. Du double rôle d’un cygne blanc et de son infâme reflet de cygne noir éclot l’un des plus beaux et exigeants rôles pour une soliste étoile. Peter I. Tchaïkovski sut créer une œuvre musicale non seulement de haute qualité, mais également indissociable de l’intrigue et de la majestueuse chorégraphie que l’on connaît tous. Sa musique hautement théâtrale dessine avec brio les situations et personnages. Tchaïkovski donna ainsi naissance à un ballet symphonique dont les éternelles mélodies appartiennent aux chefs-d’œuvre de la musique classique. Ballet en 4 actes Musique de P.I. Tchaïkovski Chorégraphie de M. Petipa, L. Ivanov et Andrey Litvinov Livret de V. Begichev et V. Geltzer Directeur artistique : Andrey Litvinov

Placement assis numéroté – tarifs : de 40€ à 50€

D’après le Chef d’oeuvre de P.I. Tchaikovski

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T22:30:00