LE LAC DES CYGNES – THE UKRAINIAN BALLET OF ODESSA : LE LAC DES CYGNES QUATTRO Gap, samedi 18 janvier 2025.

THE UKRAINIAN BALLET OF ODESSATchaïkovski (1840-1893) eut l’idée du Lac des cygnes alors qu’il organisait un spectacle à l’aide de cygnes sculptés dans le bois pour ses nièces dans son domaine ukrainien de Kamenka.Puisant aux sources d’anciennes légendes nordiques, ce grand “ballet blanc” dans lequel de jeunes filles sont transformées en cygne par un redoutable maléfice a été composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879.Cette oeuvre pleine de douceur et de mélancolie est longtemps restée incomprise. C’est Marius Petipa, maître de ballet et chorégraphe né à Marseille avant de vivre en Russie, qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique en 1895.“Le Lac des Cygnes” est alors devenu l’un des ballets les plus populaires de l’histoire. Il reste d’ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette troupe ukrainienne d’excellence.Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir.Acte 1 Scène 1Dans un vieux château allemand, on célèbre le passage à l’âge adule du prince Siegfried. Il est félicité par sa mère, ses amis et ses courtisans. Lors d’une cérémonie majestueuse, Siegfried est fait chevalier. A partir de ce jour, le sens du devoir et des valeurs seront les principes directeurs de sa vie.Les derniers discours sont prononcés en son honneur, les jeunes filles et ses amis tentent d’attirer son attention mais Siegfried est submergé par des émotions d’un autre ordre. Il rêve d’un amour pur et idéal. Les festivités se terminent; les invités partent laissant le prince seul avec ses pensées dans le crépuscule. La nuit tombe. Siegfried est conscient d’une ombre à ses côtés, c’est comme si une force mystérieuse lui faisait signe. Est-ce le mauvais génie ou le destin lui-même, qui est venu révéler au prince des secrets troublants? Soumis à la puissante force de la présence de son compagnon invisible et plein de pressentiments anxieux, Siegfried succombe au monde idéal de ses rêves. Scène 2Attiré par le mauvais génie, Siegfried se retrouve sur les rives d’un lac mystérieux. Dans les taches chatoyantes du clair de lune sur l’eau, il voit des jeunes filles cygnes ensorcelées se dressant devant lui. Siegfried aperçoit Odette, la plus belle des jeunes filles. Il est envoûté, profondément frappé par sa beauté. Il a enfin trouvé son idéal amoureux. Il jure à Odette qu’il l’aimera pour toujours et lui sera fidèle.Acte 2 Scene3Les filles à marier arrivent au château de la mère du prince. Le prince doit choisir l’une d’elles pour être sa femme. Mais Siegfried ne pense qu’à Odette et à leur rencontre. Il danse de façon désinvolte avec les jeunes filles. Aucune d’elles ne peut se mesurer à son idéal.Soudain, un mystérieux chevalier arrive au bal accompagné d’une ravissante jeune fille et d’une suite de cygnes noirs. C’est le génie maléfique et Odile, le double d’Odette. Frappé par leur ressemblance, Siegfried se précipite vers Odile. Le génie maléfique met à l’épreuve les sentiments du prince. Siegfried est enchanté par la perfide Odile qui parvient à le désarmer de tous ses doutes. Il annonce qu’il choisi Odile comme fiancée. A ce moment même, la salle du trône est plongée dans l’obscurité et une vision de la belle Odette apparaît devant l’assemblée.Siegfried se rend compte qu’il est devenu un jouet entre les mains du destin. Espérant expier sa trahison, il se précipite, en désespoir de cause, vers l’image fuyante du cygne blanc.Scène 4La nuit arrive. Une obscurité profonde surplombe le lac. Odette annonce au prince la tragique nouvelle, il a rompu son voeu de fidélité. La conscience de Siegfried est profondément troublée, il se précipite vers Odette implorant son pardon. Elle pardonne à la jeunesse et ainsi Odette et le Prince restent invaincus. L’amour gagne et le génie maléfique meurt.AA Organisation en accord avec ACT ONE PrésentsInfos Spectacle Spectacle tout public• Nom de la compagnie : Ukrainian Ballet of Odessa• Nom du spectacle : Le Lac des Cygnes• Chorégraphies : Marius Petipa• Musiques : Piotr Ilitch Tchaïkovski• Durée du spectacle : environ 1h50 20min d’entractes• Distribution* : 29 danseurs sur scènes / en tournée*.* à titre indicatif, sous réserve de modification du casting au départ de la tournée

Tarif : 34.00 – 49.00 euros.

Début : 2025-01-18 à 20:00

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05