Le Lac des Cygnes – Swan Lake – Le Royal Ballet Marseille 8e Arrondissement, 19 mai 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Le Lac des Cygnes – Swan Lake – Le Royal Ballet Le Prado 36 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-05-19 20:15:00 20:15:00 – 2022-05-19 Le Prado 36 Avenue du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

La somptueuse production du Royal Ballet de Swan Lake revient sur la scène du Royal Opera House après que sa renaissance en 2020 a été interrompue par la fermeture des théâtres en raison de la pandémie. La réinvention du chef-d’œuvre imposant de Marius Petipa et Lev Ivanov par Liam Scarlett témoigne de l’amour constant du défunt chorégraphe pour le classicisme et la musicalité innée qui brillent à travers la production.



Avec sa partition sublime de Tchaïkovski et les dessins scintillants de John Macfarlane, un mélange irrésistible de spectacle, de mystère et de passion imprègne ce favori du public, l’une des œuvres les plus appréciées du canon de ballet classique du XIXe siècle.



Le Ballet royal

Chorégraphie : Marius Petipa

Chorégraphie : Lev Ivanov

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski

Production : Liam Scarlette

Chorégraphie supplémentaire : Liam Scarlette

Chorégraphie supplémentaire : Frédérick Ashton

Designer : Jean Macfarlane

Designer d’illumination : David Finn

Mise en scène : Laura Morera

Mise en scène : Kevin O’Hare



En direct par satellite depuis l’Opéra House de Londres.



Les Opéras et Ballets sur grand écran – Royal Opera House de Londres.

La somptueuse production du Royal Ballet de Swan Lake revient sur la scène du Royal Opera House.

Les Opéras et Ballets sur grand écran – Royal Opera House de Londres.

https://www.cinema-leprado.fr/

La somptueuse production du Royal Ballet de Swan Lake revient sur la scène du Royal Opera House après que sa renaissance en 2020 a été interrompue par la fermeture des théâtres en raison de la pandémie. La réinvention du chef-d’œuvre imposant de Marius Petipa et Lev Ivanov par Liam Scarlett témoigne de l’amour constant du défunt chorégraphe pour le classicisme et la musicalité innée qui brillent à travers la production.



Avec sa partition sublime de Tchaïkovski et les dessins scintillants de John Macfarlane, un mélange irrésistible de spectacle, de mystère et de passion imprègne ce favori du public, l’une des œuvres les plus appréciées du canon de ballet classique du XIXe siècle.



Le Ballet royal

Chorégraphie : Marius Petipa

Chorégraphie : Lev Ivanov

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski

Production : Liam Scarlette

Chorégraphie supplémentaire : Liam Scarlette

Chorégraphie supplémentaire : Frédérick Ashton

Designer : Jean Macfarlane

Designer d’illumination : David Finn

Mise en scène : Laura Morera

Mise en scène : Kevin O’Hare



En direct par satellite depuis l’Opéra House de Londres.



Les Opéras et Ballets sur grand écran – Royal Opera House de Londres.

Le Prado 36 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-11 par