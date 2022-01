Le lac des cygnes Scénith Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Plus d’un siècle après sa création, le Lac des cygnes reste le ballet le plus joué au monde. Tchaïkovski, en s’inspirant d’éléments de sa vie personnelle pour composer son oeuvre, révolutionne l’approche de la musique classique. Dans ce ballet en trois actes, les danseurs font vivre le fol amour du prince Siegfried pour la princesse Odette, condamnée par un sorcier à être transformé en cygne le jour et à redevenir femme la nuit. Entre duos romantiques et chorégraphies enlevées, se succèdent danse vénitienne, pas espagnol, Mazurka, danse des grands cygnes…le tout, interprété par le «Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre» et l’orchestre de la compagnie. Dimanche 6 mars à 17h au Scènith, parc des expositions.

Tarifs : 27 à 68€

