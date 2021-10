Versailles Opéra Royal Versailles, Yvelines Le Lac des cygnes Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le Lac des cygnes Opéra Royal, 22 décembre 2021, Versailles. Le Lac des cygnes

du mercredi 22 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Opéra Royal

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la princesse-cygne et transpose l’histoire dans le contexte de la société d’aujourd’hui, au cœur des problématiques de notre temps.

Réservation sur https://www.chateauversailles-spectacles.fr/

Angelin Preljocaj transpose le mythe de la princesse-cygne dans le contexte de la société d’aujourd’hui. Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T20:00:00 2021-12-22T22:00:00;2021-12-23T20:00:00 2021-12-23T22:00:00;2021-12-25T19:00:00 2021-12-25T21:00:00;2021-12-26T15:00:00 2021-12-26T17:00:00;2021-12-28T20:00:00 2021-12-28T22:00:00;2021-12-29T20:00:00 2021-12-29T22:00:00;2021-12-30T20:00:00 2021-12-30T22:00:00;2021-12-31T20:00:00 2021-12-31T22:00:00;2022-01-01T19:00:00 2022-01-01T21:00:00;2022-01-02T15:00:00 2022-01-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Opéra Royal Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Opéra Royal Versailles