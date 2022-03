Le Lac des Cygnes – Opéra National Maria Biesu Marseille 4e Arrondissement, 20 avril 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Le Lac des Cygnes – Opéra National Maria Biesu Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement

2022-04-20 – 2022-04-20 Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

37 En raison de la pandémie de la COVID-19, les autorités françaises ont classé il y a plusieurs mois la Russie en « zone rouge », limitant très fortement le déplacement des personnes provenant de ce territoire. La situation sanitaire ne s’améliorant pas en Russie, les restrictions sanitaires ont empêché la venue de la compagnie russedevant interpréter Le Lac des Cygnes. De plus, le contexte diplomatique actuel n’aurait toutefois pas permis leur venue.



Afin de maintenir notre tournée et d’échapper à un nouveau report, FranceConcert a choisi d’inviter une autre compagnie de qualité équivalente qui assurera la tournée du Lac des Cygnes : l’Opéra National Maria Biesu. Ce Théâtre National d’État, reconnu internationalement, est aujourd’hui une référence tant auprès du public que des professionnels.

Le spectacle est donc maintenu aux dates annoncées et les billets achetés restent inchangés.



Merci de votre compréhension.



Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2022 pour une grande tournée en France et en Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie “Opéra National de Russie” présentera cet intemporel chef-d’œuvre classique.



Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ?



Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, c’est en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps.



Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par l’orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale.



Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter des générations de spectateurs.



Durée de la représentation : 2h30mn, dont un entracte.

Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement

