Le Lac des Cygnes – Opéra national de Russie Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Lac des Cygnes – Opéra national de Russie Cité des Congrès, 5 mars 2022, Nantes. 2022-03-05 Représentations du 4 au 6 mars 2022

Horaire : 15:30

Gratuit : non 37 € à 68 € BILLETTERIES : www.aparteweb.com, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.comPMR (Personnes à mobilité réduite) : 01 55 12 35 00 Représentations du 4 au 6 mars 2022 Ballet et orchestre. Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour pour une grande tournée en France et en Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe présente cet intemporel chef-d’œuvre classique. Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Le Lac des Cygnes – Opéra national de Russie Cité des Congrès 2022-03-05 was last modified: by Le Lac des Cygnes – Opéra national de Russie Cité des Congrès Cité des Congrès 5 mars 2022 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique