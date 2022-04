Le Lac des cygnes Marseille 7e Arrondissement, 27 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Le Lac des cygnes La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-04-27 – 2022-04-29 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Chorégraphie Angelin Preljocaj Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)



Le plus grand classique du ballet, par le roi des chorégraphes narratifs !



En transposant le drame d’Odette dans le monde de la finance, Angelin Preljocaj signe une vision résolument actuelle du Lac des cygnes.



Angelin Preljocaj, grand chorégraphe, fait merveille dans le récit des mythes : on se rappelle l’inouï Roméo et Juliette. Avec Le Lac des cygnes, l’artiste prend un parti contemporain : Odette, la femme-cygne, et Siegfried, héros romantique et idéaliste, tentent de défier l’alliance d’un père sans scrupules et d’un Rothbart aux allures de promoteur avide qui menacent le lac et ses cygnes blancs.



Violences de nos temps, argent-roi, images somptueuses et puissance du romantisme musical de Tchaïkovski… Les vingt-six danseurs et les vidéos de Boris Labbé portent la modernité d’un Lac d’une force inédite, où l’on découvre délicieusement quelques relectures drolatiques et souriantes de célèbres motifs chorégraphiques, toujours selon la virtuosité implacable dont Preljocaj a le secret.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/le-lac-des-cygnes.html

