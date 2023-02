LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET ZENITH ROUEN, 25 février 2023 00:00, LE GRAND QUEVILLY.

ZENITH ROUEN LE GRAND QUEVILLY Seine-Maritime . International Festival Ballet & Hungary Festival Orchestra presentent platesv-i-2022-000009 La troupe de l’International Festival Ballet est un ensemble de grande classe, composé de 42 danseurs, tous diplômés des meilleures écoles de ballets. La troupe séduit le monde entier par son élégance austère classique, sa touche de fraîcheur du XXIe siècle et une prestation de danse parfaite.Le tout est accompagné par l’Orchestre « Hungary Festival Orchestra » dirigé par le maestro Vadim Nikitin. La troupe compte dans ses rangs un grand nombre de danseurs ukrainiens et se considère naturellement comme un ballet de la paix et de la cohésion entre tous les peuples. Elle marque clairement son opposition au conflit et à l’invasion Russe. LE LAC DES CYGNES – ST. PETERSBURG FESTIVAL BALLET, Le Lac des Cygnes, Lac des Cygnes Ballet et Orchestre

