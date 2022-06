Le Lac des Cygnes – International Festival Ballet Marseille 2e Arrondissement, 4 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Le Lac des Cygnes – International Festival Ballet

35 Quai Du Lazaret Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

2023-04-04 – 2023-04-04

Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

40.5 69.5 International Festival Ballet & Hungary Festival Orchestra



« Le Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte de fées romantique racontant l’histoire du jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer de la magie maléfique du duc Rotbart, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.



« Le Lac des cygnes » est représenté sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet russe, le International Festival Ballet. Outre la scénographie grandiose du brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et la Scala de Milan, et leurs magnifiques costumes, l’élégance sans frontières et la légèreté insouciante de l’ensemble International Festival Ballet proposent une version onirique et féérique d’un ballet classique qui continue de fasciner après plus de 100 ans.



Musique : P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie : L. Iwanow et M. Petipa

Scénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg)

Retrouvez Le Lac des Cygnes sur la scène du Cepac Silo mardi 04 avril 2023.

International Festival Ballet & Hungary Festival Orchestra



« Le Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte de fées romantique racontant l’histoire du jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer de la magie maléfique du duc Rotbart, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.



« Le Lac des cygnes » est représenté sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet russe, le International Festival Ballet. Outre la scénographie grandiose du brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et la Scala de Milan, et leurs magnifiques costumes, l’élégance sans frontières et la légèreté insouciante de l’ensemble International Festival Ballet proposent une version onirique et féérique d’un ballet classique qui continue de fasciner après plus de 100 ans.



Musique : P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie : L. Iwanow et M. Petipa

Scénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg)

Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-23 par