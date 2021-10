Le Lac des Cygnes – Cie L’Éolienne – Saison Onyx Onyx, 23 janvier 2022, Saint-Herblain.

2022-01-23

Horaire : 16:00 17:15

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Cirque chorégraphié. Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée par Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, cinq circassien.es-danseur.seuses forment une étonnante communauté de cygnes. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté de mouvement. A la fois compositrice de musique de films et circassienne, initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet en resserrant encore plus précisément les liens entre mouvement circassien, chorégraphie et musique. Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explorent les liens qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations. Ce lac, métaphore de notre monde en plus petit, raconte la fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble. Autrice, acro-chorégraphe : Florence Caillon Avec Lucille Chalopin, Marius Fouilland, Valentino Martinetti, Joaquin Medina-Caligari et Tasha Petersen Durée : 1h15 Public : à partir de 7 ans, tout public Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

http://theatreonyx.fr/