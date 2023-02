LE LAC DES CYGNES – Ballet Preljocaj – Château de Versailles OPERA ROYAL, 23 mars 2023, VERSAILLES.

LE LAC DES CYGNES – Ballet Preljocaj – Château de Versailles OPERA ROYAL. Un spectacle à la date du 2023-03-23 (2023-03-23 au ) 20:00. Tarif : 53.9 à 143.0 euros.

LE LAC DES CYGNESCréation 2020Pièce pour 26 danseurs créée à La Comédie de Clermont-Ferrand en 2020.Ballet PreljocajAngelin Preljocaj ChorégraphiePiotr Ilitch Tchaïkovski Musique79D Musique additionnelleBoris Labbé VidéoÉric Soyer LumièresIgor Chapurin Costumes Durée : 1h50 sans entracteSpectacle à voir en familleAprès Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la princesse-cygne et transpose l’histoire dans le contexte de la société d’aujourd’hui, au cœur des problématiques de notre temps.Production Ballet PreljocajCoproduction Chaillot – Théâtre national de la Danse, Biennale de la danse de Lyon 2021 / Maison de la Danse, La Comédie de Clermont-Ferrand, Festspielhaus St Pölten (Autriche), Les Théâtres – Grand Théâtre de Provence, Théâtres de CompiègneRésidence de création Grand Théâtre de Provence Angelin Preljocaj, Ballet Preljocaj

Votre billet est ici

OPERA ROYAL VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

LE LAC DES CYGNES

Création 2020

Pièce pour 26 danseurs créée à La Comédie de Clermont-Ferrand en 2020.

Ballet Preljocaj

Angelin Preljocaj Chorégraphie

Piotr Ilitch Tchaïkovski Musique

79D Musique additionnelle

Boris Labbé Vidéo

Éric Soyer Lumières

Igor Chapurin Costumes



Durée : 1h50 sans entracte

Spectacle à voir en famille

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la princesse-cygne et transpose l’histoire dans le contexte de la société d’aujourd’hui, au cœur des problématiques de notre temps.

Production Ballet Preljocaj

Coproduction Chaillot – Théâtre national de la Danse, Biennale de la danse de Lyon 2021 / Maison de la Danse, La Comédie de Clermont-Ferrand, Festspielhaus St Pölten (Autriche), Les Théâtres – Grand Théâtre de Provence, Théâtres de Compiègne

Résidence de création Grand Théâtre de Provence

. EUR53.9 53.9 euros

Votre billet est ici