Le Lac des cygnes – Ballet Preljocaj – Angelin Preljocaj Aix-en-Provence, 3 août 2021-3 août 2021, Aix-en-Provence.

Le Lac des cygnes – Ballet Preljocaj – Angelin Preljocaj 2021-08-03 22:00:00 – 2021-08-03 00:00:00 Théâtre de l’Archevêché 26 rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence 13090

Naviguant dans les eaux fécondes du répertoire, Angelin Preljocaj met le feu au « Lac des cygnes » par sa science de la dramaturgie, sa maîtrise de la précision du geste et du mouvement, son langage corporel à mi-distance des styles. Et son goût pour les contes de fées qui racontent la vie…

Réinventer « Le Lac des cygnes » lui donne des ailes, heureux de relever le défi de composer sa propre version. Ici pas de pointes, mais une recherche dans le travail des bras, le saut, une façon de se relever, une manière d’élévation et une volonté d’atteindre au lyrisme des corps. Entre rêve et réalité, images fabriquées et mentales, moments intimes et scènes de groupe, composition de Tchaïkovski et arrangements contemporains, sa pièce fascine par l’alchimie parfaite du ballet classique et de la danse contemporaine alliée à son imaginaire.

Le Ballet Preljocaj imagine un temps fort danse du 12 juillet au 08 août 2021 à Aix-en-Provence : un Air de danse #1. Angelin Preljocaj présentera « Le Lac des cygnes », everest du répertoire sur le chef-d’oeuvre de Tchaïkovski.

